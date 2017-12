Chirac se diz extremamente favorável à proposta de Lula Ao comentar o discurso feito hoje por Luiz Inácio Lula da Silva no encontro de cúpula do G-8, o presidente francês, Jacques Chirac, disse que o brasileiro "impressionou de uma maneira muito favorável o auditório, pela transparência de suas idéias". Chirac disse ser "extremamente favorável" à criação do fundo mundial contra a fome e também de um imposto sobre armas pessoais para financiar este fundo.