Choque de juros é ?ineficaz e desnecessário?, diz Fiesp O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, divulgou nota na qual classifica como "ineficaz e desnecessário o choque de juros promovido hoje pelo Banco Central". Segundo Piva, o aumento dos juros não contribui para a função balizadora do regime de metas de inflação, além de não contribuir para a "construção da credibilidade do novo governo". "A decisão de hoje do Banco Central coloca o setor produtivo nacional entre uma violenta pressão de custos e uma demanda doméstica ainda excessivamente reprimida", diz a nota. O documento informa também que a demanda externa por alguns dos produtos brasileiros tem indicações de crescimento duradouro. "E sobre ela a decisão do Copom é inócua", ressalva. A manifestação do presidente da Fiesp diz que as primeiras decisões do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva têm sido apropriadas para construir a credibilidade do novo governo. "Parcela importante da apreciação recente de nossa moeda se deve a isso. Este é o caminho que deve ser trilhado e não o do aperto monetário", defende.