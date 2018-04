Chrome OS pode atacar o Windows pelo preço e pela velocidade O Google não informou por quanto será vendido o novo sistema operacional Chrome OS. Mas para Rob Enderle, analista do Enderle Group, a empresa deverá cobrar, quando muito, uma tarifa nominal, ou mesmo o distribuirá gratuitamente. De acordo com o analista, o modelo de negócios da companhia aposta para a sua receita na conexão de aplicativos ou na publicidade, e não na venda de softwares. A Microsoft, líder absoluta no mercado de sistemas operacionais, não informa quanto cobra das fabricantes de computadores pelo uso do Windows, mas a maioria dos analistas estima que são cobrados aproximadamente US$ 20 pelo antigo sistema XP e pelo menos US$ 150 pelo atual Vista. Charlene Li, da consultoria Altimeter Group, disse que um benefício para o consumidor é que a economia de custos é repassada, e ele não precisa pagar pelo OS. "É evidente que esse é um tiro de advertência para a Microsoft", concluiu. O novo sistema operacional do Google é projetado, além disso, para funcionar com processadores ARM e x86, a principal arquitetura de chip em uso no mercado. A Microsoft havia declarado anteriormente que não ofereceria suporte a PCs que rodam com chips ARM, permitindo que o Google aproveite a oportunidade para penetrar neste segmento. Charlene Li disse que o novo Chrome OS deve atrair em primeiro lugar os consumidores que procuram um aparelho do tipo do netbook para surfar na internet, e não as pessoas que usam os computadores comuns para jogar ou para aplicativos mais potentes. Mas, segundo ela, o novo sistema operacional tem um grande potencial para ser utilizado em computadores maiores e mais potentes, principalmente se revelar mais rápido do que o Windows, disse.