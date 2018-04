Chrysler diz que não fechará fábricas no Canadá e pede ajuda

A Chrysler disse na sexta-feira, 20, que não fechará fábricas no Canadá e solicitou mais ajuda financeira às autoridades, ao apresentar seu plano de reestruturação para o país norte-americano. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "O Plano de Viabilidade não fala em fechamento de fábricas canadenses", afirmou, em comunicado, a montadora. Segundo a empresa, seus projetos para o Canadá estão dentro do que chama de Plano de Viabilidade, que apresentou na terça-feira às autoridades americanas. A Chrysler Canadá produz 500 mil veículos ao ano e emprega cerca de 9.400 pessoas. A montadora diz ainda que a "Chrysler Canadá segue solicitando" uma contribuição dos governos de Canadá e Ontário - província onde se concentra o setor automotivo canadense - proporcional à produção total da empresa no país. Em dezembro, as autoridades canadenses se comprometeram a dar às subsidiárias locais da General Motors e da Chrysler um quinto da ajuda que Washington cedesse, o que no caso de Chrysler representaria US$ 800 milhões. Após pedir mais dinheiro a Washington na terça-feira passada, a parte proporcional que as autoridades canadenses poderiam dar a Chrysler chegaria a US$ 2,16 bilhões.