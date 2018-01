Chrysler e Chery confirmam produção de carros na China A Chrysler confirmou nesta sexta a produção de veículos de pequeno porte com a chinesa Chery. A produção será direcionada ao mercado da Europa ocidental e países do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA). Especula-se que os planos de Chrysler seriam de que a Chery fabricasse um veículo menor do que o modelo Dodge Caliber e na linha do protótipo Dodge Hornet, apresentado em fevereiro no Salão do Automóvel de Genebra. A Chery pode abocanhar uma fatia do mercado consumidor norte-americano. A companhia já anunciou planos de exportação de veículos para os Estados Unidos mais rápido possível. Isso pressionaria General Motors, Ford e Chrysler, fabricantes em crise pela ascensão dos carros japoneses e sul-coreanos.