Chrysler fará recall de Cherokee e Wrangler A Chrysler do Brasil deve começar na próxima semana a fazer o recall dos veículos modelos Jeep Cherokee Sport, fabricados entre 1997 e 1999 e importados dos Estados Unidos e Argentina, e Jeep Wrangler que foram produzidos em 1998. A empresa vai substituir uma peça do mecanismo de controle do air bag. Além disso, os técnicos das concessionárias vão fazer uma vistoria nos automóveis e analisar se é preciso fazer alteração de um dos componentes do sistema de freios. De acordo com estimativas da Chrysler, divulgadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, a operação envolverá 3.578 veículos e será realizada por todas as concessionárias do País pelo prazo de 180 dias. A empresa comunicou o DPDC na semana passada que havia constatado problemas nesses dois sistemas de segurança e por isso haveria a necessidade de fazer o recall.