Chrysler faz recall de 143 veículos importados Proprietários dos veículos da marca Chrysler, nos modelos Plymouth Voyager/Grand Voyager, de 93 e 94 (chassis de 2P4GH45K4PR217037 a 2P4GH55R0PR217040) ; Chrysler Vision e Dodge Intrepid, de 93 a 97 (chassis de 1C3EEB6F9RH159844 a 1C3HEB6F4SH559913) e Chrysler 300M, de 99 e 2000 (chassis de 1C3HEB6G3XH775669 a 1C3HEB6G0XH802150) estão sendo convocados para recall. No caso do Voyager e Grand Voyager, a convocação está sendo feito para inspeção da estrutura do volante que, em situação de fadiga, pode apresentar rachaduras e, em condições extremas, separar-se do cubo central de fixação na coluna de direção. Os proprietários do Vision e do Dodge Intrepid estão sendo chamados para substituição dos anéis (o-rings) da linha de combustível, que podem não estar vedando de maneira apropriada, podendo causar vazamento de combustível. O recall do 300M é referente à substituição dos parafusos de fixação da regulagem da altura do cinto de segurança diagonal, que pode se romper. De acordo com a empresa, os proprietários dos veículos atingidos pela convocação devem procurar as concessionárias autorizadas Chrysler, Dodge e Jeep, ainda que os carros não tenham sido comercializados diretamente pela Chysler do Brasil. O prazo de atendidmento do recall, de acordo com a montadora, é de 180 dias contados a partir de hoje, dia 29.