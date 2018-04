Chrysler pede mais US$ 2 bilhões ao governo dos EUA A montadora norte-americana Chrysler apresentou seu plano de viabilidade para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta tarde, no qual pede US$ 2 bilhões em empréstimos adicionais aos US$ 7 bilhões pedidos em dezembro. A Chrysler já recebeu US$ 4 bilhões em empréstimos federais. A Chrysler agora espera que a indústria automotiva venda 10,1 milhões de carros e caminhões nos EUA neste ano, uma redução de 7,2 milhões de unidades em relação à projeção feita em dezembro pela empresa. Além das medidas já tomadas, a Chrysler afirmou que planeja cortar os custos fixos em US$ 700 milhões neste ano, eliminar um turno de produção, cortar 3 mil empregos e descontinuar três modelos. A Chrysler também afirmou que atingiu um acordo para concessões da United Auto Worker (UAW), o sindicato dos trabalhadores da indústria automotiva dos EUA, e que espera chegar a um entendimento com os detentores de bônus. O executivo-chefe da montadora, Robert Nardelli, afirmou que o plano de viabilidade da companhia, melhorado pela aliança estratégica com a italiana Fiat, é a melhor opção para os empregados, sindicatos, revendedores, fornecedores e consumidores da Chrysler. As informações são da Dow Jones.