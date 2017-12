Chrysler: recall de 245 ônibus Mercedes-Benz A DaimlerChrysler do Brasil anunciou hoje recall para inspeção e possível troca de componentes de ônibus articulados da Mercedes-Benz. A convocação envolve 245 veículos, fabricados no Brasil, entre maio de 1995 até novembro de 1998. A montadora informou que, durante realização de testes, verificou que o sistema de proteção da articulação pode se tornar inoperante, acarretando falhas no mecanismo que liga as partes dianteira e traseira das plataformas dos ônibus urbanos Mercedes-Benz, modelo O 400 UPA. "Existe o risco de trinca dos dentes do mecanismo da articulação, sobrecarregando o funcionamento da mesma e em casos extremos podendo causar sua ruptura", afirmou o comunicado da empresa. Nos próximos trinta dias, a montadora vai realizar revisões nas próprias empresas operadoras dos veículos para verificar eventuais defeitos nos ônibus 245 veículos, que foram comercializados em grande parte em São Paulo e em cidades do interior do Estado, além de Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, Goiânia, Brasília e Recife. O tempo previsto para a troca do conjunto e revisão do sistema é de aproximadamente 16 horas.