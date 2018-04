Chrysler se reúne com força-tarefa do governo Obama

Os mais graduados executivos da Chrysler LLC estão reunidos nesta quarta-feira com a força-tarefa que o presidente norte-americano Barack Obama montou para lidar com a crise na indústria automotiva, cerca de uma semana após a fabricante de automóveis ter pedido mais US$ 5 bilhões em ajuda do governo dos EUA. Veja também: Reino Unido tem a maior retração desde 1980 Tombo nas exportações gera queda recorde no PIB da Alemanha Exportações do Japão despencam 45,7% em janeiro As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O dirigente da Chrysler, Bob Nardelli; o vice dirigente Tom LaSorda; e o chefe financeiro Ron Kolka estão entre os executivos da empresa que participam do encontro, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Os executivos da General Motors Corp. deverão se encontrar com a força-tarefa na quinta-feira. Um porta-voz da Chrysler não quis comentar a reunião, segundo informou o jornal The Wall Street Journal. A montadora recebeu US$ 4 bilhões em empréstimos do governo federal em dezembro, através do Departamento do Tesouro, e apresentou seu plano de reestruturação a funcionários do Tesouro em 17 de fevereiro. No plano, a empresa anunciou seu projeto de reestruturação e pediu adicionais US$ 5 bilhões. Segundo a empresa, a soma é necessária para evitar a falência. A GM está em situação semelhante à Chrysler. A montadora recebeu US$ 13,4 bilhões em empréstimos do governo em dezembro, mas disse que precisa de mais US$ 16,6 bilhões para sobreviver. Além do encontro dos executivos com a força-tarefa, a GM divulgará seus resultados do quatro trimestre de 2008 na quinta-feira. As informações são da Dow Jones.