Chuva forte faz CGT suspender greve na Argentina O líder da CGT dissidente da Argentina, Hugo Moyano, anunciou, nesta segunda-feira à noite, a suspensão da greve prevista para esta terça-feira por causa do temporal que cai em todo o país. A mobilização com concentração na Praça de Maio (Plaza de Mayo) teria início ao meio-dia desta terça-feira e iria até a meia-noite. Sem marcar uma nova data para a greve, Moyano argumentou que "as questões climáticas dificultariam o movimento". Leia o especial