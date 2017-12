Chuva impede embarque de soja forma 90km de fila As chuvas que caíram praticamente durante todo essa quarta-feira no litoral paranaense impediram o embarque da safra de grãos no Porto de Paranaguá. Sem esvaziamento dos silos, os caminhões também não deixaram o pátio de triagem. Com isso, a fila no acostamento da BR-277 voltou a se formar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os últimos caminhões estavam no km 90, dentro do perímetro urbano de Curitiba.