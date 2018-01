Chuva impede embarque de soja no Porto de Paranaguá e fila volta As chuvas que caíram praticamente durante toda a noite e madrugada em Paranaguá, no litoral paranaense, impediram que a soja pudesse ser carregada nos navios. Por isso a fila de caminhões já chegava ao Contorno Leste, na região metropolitana de Curitiba, a cerca de 90 quilômetros, na tarde de hoje. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Porto de Paranaguá, o tempo ficou nublado ontem, mas os embarques estavam sendo realizados, apesar de algumas interrupções rápidas quando o chuvisco ficava mais forte. O Serviço de Meteorologia do Paraná (Simepar) previa chuvas com trovoada para a noite de hoje e chuva moderada para amanhã. Se houver confirmação, a fila de caminhões pode aumentar ainda mais.