Chuva não desanima manifestação de agricultores no PR A chuva que caiu na manhã da última terça-feira e que acabou impedindo manifestação dos agricultores do Paraná não foi motivo de desânimo para esta quarta-feira. Eles pretendem fechar a PR-445, que liga Bela Vista do Paraíso a Londrina, para chamar a atenção da população para a situação que estão vivendo com quebra de três safras consecutivas e um acúmulo de dívidas. "Mesmo que seja debaixo de chuva", prometeu o agricultor Lauro Casagrande, um dos organizadores da manifestação. Com 26 anos administrando seu negócio, uma propriedade de 60 alqueires, ele está às voltas com uma dívida de mais de R$ 130 mil. "Não dá mais para agüentar", lamentou. "Não consigo pagar a dívida." A Federação da Agricultura do Paraná (Faep) esperava que houvesse uma reunião em Brasília na última segunda-feira para discutir a questão da dívida dos agricultores. Mas a mudança de ministro da Fazenda não permitiu que a discussão fosse mais profunda. "Esperamos uma solução global para a semana que vem", disse o assessor da presidência da Faep, Carlos Augusto Albuquerque. Propostas emergenciais As propostas emergenciais para a crise da agricultura foi encaminhada ao governo federal pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). Basicamente versam sobre a suspensão por 120 dias de todos os vencimentos dos financiamentos e dívidas rurais, a fim de que possam ser implementadas algumas medidas como securitização de dívidas e garantia do cumprimento da política de preço mínimo, com a alocação de R$ 2,8 bilhões no orçamento de operações oficiais de crédito para a safra 2005/2006.