Chuvas ajudam vendas de shoppings no fim de semana

O tempo chuvoso do fim de semana ajudou os lojistas de shopping, mas atrapalhou o comércio de rua. Dados preliminares da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostram que as consultas para vendas a prazo neste fim de semana foram iguais às do mesmo período de 2008, enquanto as consultas para vendas à vista tiveram um acréscimo de 2%, nas mesmas bases de comparação.

"Este fim de semana foi o melhor do ano. A chuva e o frio ajudaram", afirma Ricardo Portela, gerente de Marketing do Shopping Ibirapuera, que reúne 435 lojas e não tem cinemas. O gerente conta que cerca de 200 mil pessoas foram às compras no sábado e no domingo. Houve lojas que permaneceram abertas após às 23horas para atender o público.

O Grupo Sonae Sierra Brasil, que administra 10 shoppings no País, registrou neste fim de semana crescimento de 6% a 8% no movimento de pessoas em relação aos mesmo dias de 2008. "Até o dia 13 (domingo), as vendas de dezembro cresceram entre 13% e 14% na comparação com o mesmo período de 2008", afirma o diretor adjunto de operações da companhia, Dirceu Benith. Segundo ele, o crescimento de vendas registrado até agora é consistente com a perspectiva traçada pelos lojistas de que este será o melhor Natal da década. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.