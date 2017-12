Chuvas melhoram condição de reservatórios no RS As chuvas registradas no Rio Grande do Sul nas últimas 48 horas melhoraram as condições dos reservatórios para geração de energia. De acordo com a Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, a água acumulada no reservatório de Passo Real, o principal do Estado, subiu 2,82% desde ontem, para 58,5% de seu volume útil. As usinas do Rio Grande do Sul geraram 841,5 megawatts médios entre os dias 1º e 26 de julho, dos quais 54,3% em energia hídrica e 45,2% em térmica. Neste período, a energia transferida do sistema interligado foi de 2.012,9 MW médios, o equivalente a 70,52% da demanda total do Estado. Os reservatórios dos Estados do Sul estão sendo poupados com o aumento de transferências de energia do Sudeste por causa da prolongada estiagem na região. Os reservatórios da região estavam em 29% da capacidade ontem. Em julho do ano passado, este índice era de 90%, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).