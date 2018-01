Chuvas mudam comportamento nas compras de Natal Os consumidores serão mais precavidos para as compras de final de ano e a principal razão são as constantes pancadas de chuvas na capital paulista, que provocam diversos pontos de alagamento e deixam os consumidores receosos para sair de casa e enfrentar o trânsito. Alguns consumidores já alteraram o horário das compras: as manhãs e as noites serão os períodos mais concorridos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), é estimado para este mês 201 milímetros. Entretanto, só até quarta-feira, a capital já acumulava 61,7 milímetros, volume decorrente dos temporais no início desta semana. "Ainda é cedo para alardear, mas o fato é que devemos ter muito mais chuva pela frente", observou o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário. "Sinto que as pessoas estão mais preparadas, se programando, chegando mais cedo, porque a chuva costuma acontecer no final do dia. Noto essa organização por parte do consumidor", afirmou o presidente da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), Miguel Giorgi Júnior. Ainda assim, o presidente da Univinco não estima redução de vendas no centro de comércio mais movimentado do País. Diz que o crescimento neste ano, em comparação com 2005, deve ficar em torno de 5% a 10%. "Particularmente, acredito até na superação dos 10%", avaliou. "As pessoas não vão deixar de vir fazer compras, porque elas tem que fazer. Os consumidores estão preparados, vem até com capinha de chuva", brincou. Para o presidente da Associação Brasileira de Lojistas do Brás (Alobrás), Shlomo Shoel, as chuvas "reprimem o consumidor". "Em dias com carga de chuva muito grande há uma redução significativa de público", salientou o presidente da Alobrás. E ironizou: "O jeito é fazer que nem os índios e fazer uma reza para não chover". Shoel destacou que os consumidores estão de fato mais programados. "Os clientes vem mais organizados e a expectativa é de que eles venham mais no período da manhã", ressaltou. Crise aérea Mas nem somente as chuvas podem afetar o movimento de vendas no comércio do Brás, segundo Shoel. A crise aérea também é apontada como possível causa. "Temos clientes que vem de outras cidades e essa crise na avião também pode restringir os compradores", disse. Entretanto, apesar do receio, as projeções de crescimento continuam otimistas: "Chegando perto do Natal, as pessoas vem com ´fome de compras´. Por isso continuamos com uma boa projeção de crescimento, perto de 10%". Vantagens Mas há quem veja as chuvas até mesmo com uma certa vantagem. Para o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, as pessoas que estão no trânsito em meio aos temporais de verão usam os shoppings "como escudo" e podem aproveitar o momento para fazer compras. "O movimento continua normal. Quando tem chuvas torrenciais, há até mesmo aqueles que usam o shopping como escudo e aproveitam para adiantar as compras", afirmou o presidente da Alshop. Segundo o presidente da Alshop, a chuva atrapalha a rotina dos consumidores, mas não do ponto de vista comercial. "Quem tem que comprar vai fazer suas compras de qualquer jeito. Não vemos aspecto negativo". Para Sahyoun, o fato de os shoppings serem cobertos e terem estacionamento garantem certa tranqüilidade aos clientes. "Nesse aspecto quem se prejudica mais é o comércio de rua", analisou. Congestionamentos O trânsito também é algo que pode desanimar o consumidor. As sextas-feiras de dezembro, por exemplo, já é marcada por altos índices de congestionamento na capital paulista. Nesta sexta-feira, às 10h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a lentidão foi de 104 km - às 9h chegou a 109 km. A média para as sextas-feiras deste mês, até o momento, é de 105 km. O número surpreende, tendo em vista que em 2005 dezembro fechou em 61 km. Segundo a CET, a média de dezembro para 2006 deve aumentar em razão das compras de final de ano. Por conta dessa expectativa, a CET já prepara operações especiais nas proximidades dos grandes centros de comércio e principais shoppings da capital. Entre eles: shoppings Iguatemi, West Plaza, Higienópolis, Morumbi, Center Norte e Ibirapuera. As regiões do Brás, da 25 de Março, Itaim, Jardins e Bom Retiro também terão operações especiais para monitorar o trânsito.