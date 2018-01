Chuvas prejudicaram a safra, mas não faltará álcool A produção de cana-de-açúcar foi prejudicada pelo excesso de chuvas, que afetou a colheita da safra entre abril e junho. Deixaram de ser produzidas 15 milhões de toneladas, o que equivale a uma quebra de 12% em relação à produção de igual período do ano passado. A qualidade da cana também caiu, com menos sacarose e mais água por tonelada, gerando uma perda de 1 bilhão de litros de álcool em relação ao mesmo período de 2003, o correspondente a um mês de consumo. Apesar da quebra de safra e da redução do volume produzido, o presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única), Eduardo Pereira de Carvalho, garantiu que não há risco de desabastecimento do mercado interno, em função dos estoques gera dos na safra anterior. Por enquanto, a Única mantém a previsão de 320 milhões de toneladas de produção de cana-de-açúcar para este ano. Eduardo Pereira também acena com a possibilidade de o País atingir recorde de exportação. O setor espera ocupar espaços de consumo da Índia e da Tailândia, que também enfrentam problemas de safra. De janeiro a julho, a região centro-sul (responsável por cerca de 80% da oferta nacional dos produtos sucro-alcooleiros) comercializou cerca de 6,5 bilhões de litros de álcool no mercado interno. Foram exportados outros 1,04 bilhão de litros para diferentes países. Porém, toda a exportação de álcool combustível, de 400 milhões de litros, foi feita para os EUA. Em comparação com a safra anterior, houve uma queda de 12,37% na produção total de cana-de-açúcar, que passou de 121,1 milhões de toneladas para 106,1 milhões de toneladas. Também caiu 8,69% a produção de açúcar, de 7,2 milhões de toneladas para 6,5 milhões de toneladas, e 37,12% a de álcool combustível (anidro), de 2,9 bilhões de litros para 1,8 bilhão de litros.