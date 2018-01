Cia Aérea de Cabo Verde vai operar no Brasil O ministro da Defesa, José Viegas Filho, autorizou a Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), com sede em Praia, capital daquele país africano, a operar no Brasil como empresa de transporte aéreo internacional regular de passageiros, carga e mala postal. A portaria do ministro contendo a autorização foi publicada hoje no Diário Oficial.