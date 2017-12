Cia Paulista: leilão de oferta pública será dia 12 O leilão de oferta pública de compra de ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto) da Companhia Paulista de Energia Elétrica (CPEE) será realizado em 12 de fevereiro, às 13h30. O preço a ser pago pelos papéis é de R$ 165,00 por lote de mil, reajustado pela Taxa Referencial (TR). Segundo a Bovespa, as corretoras deverão entregar suas ofertas diretamente ao diretor do pregão até às 12 horas da data da operação, ou registrá-las no MegaBolsa com os códigos CPEE3L, para ordinárias, e CPEE4L, para preferenciais. A intermediação da operação será feita pela Unibanco Corretora.