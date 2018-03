Cias aéreas da América Latina sofrem impacto da guerra O início de uma ação militar no Iraque significa que as companhias aéreas na América Latina agora enfrentam um temor mais acentuado com relação às viagens internacionais, além dos altos preços dos combustíveis e as fracas condições econômicas, segundo a agência Dow Jones. As viagens entre os EUA e a América Latina representam cerca de 50% das viagens áereas na região. As reservas no curto prazo em operadoras norte-americanas em geral tem declinado mais de 20% e as agências de viagens na América Latina afirmam que o temor com vôos já está afetando os seus negócios. Dados coletados a partir de agências de viagens brasileiras mostram que os cancelamentos de reservas de vôos para o exterior no curto prazo chegaram a 15% nesta semana. Uma pesquisa publicada ontem no jornal mexicano Reforma revela que dentre 10 mexicanos, nove deles acham que os EUA serão novamente alvo de ataques terroristas devido à guerra no Iraque. As operadoras locais, AeroMexico e Mexicana estão oferecendo aos clientes a opção de adiarem vôos internacionais já reservados. Na AeroMexico, os altos preços internacionais do petróleo e uma desvalorização de 5% do peso mexicano contribuíram para um aumento de 70% dos custos com combustíveis, forçando a operadora a cobrar uma pequena sobretaxa aos preços das passagens. A companhia alertou recentemente que poderá suspender os serviços de três aviões, além de quatro que já estão fora de serviço, para compensar uma queda de 5% no tráfego de passageiros em janeiro e fevereiro. A LanChile elevou em 4% suas tarifas para rotas domésticas este ano, em um esforço de contrabalançar os custos. No caso do Brasil, a depreciação de 35% do real no ano passado continuará desafiando as companhias, que viram o seu tráfego combinado de passageiros declinar 10% em fevereiro. Para Bob Booth, chairman da Aviation Management Services, firma de consultoria dos EUA, "obviamente a guerra terá um grande impacto, mas a América Latina provavelmente será menos afetada do que a Europa". Veja o especial: