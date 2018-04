CIC-Boi teve retorno de 24,368% De acordo com boletim quinzenal emitido pela Arroba´s, o preço da arroba bovina cresceu 13,11% nos últimos 12 meses. Quem investiu em Contratos de Investimento Coletivo de 12 meses (CIC-Boi 12) está resgatando um contrato com rendimento de 30,46% no período - 15% de engorda mais a variação no preço da arroba. Esse retorno é bruto, já que sobre ele incidem 20% de Imposto de Renda. Com o desconto, o retorno líquido é de 24,368%. A Arroba´s fará, nos próximos 20 dias, uma nova emissão de CICs. Para isso, a empresa ainda espera autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).