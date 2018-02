Cidade com 5º maior PIB per capita teme paralisia A via de acesso a Quissamã, a cerca de 80 km de Campos, reflete o tempo áureo dos royalties no município de 20 mil habitantes e quinto maior PIB per capita do País, cerca de R$ 230 mil - em pouco menos de quatro quilômetros, estão um instituto federal, um hospital, um posto médico, um centro de referência e atenção social, guarda municipal e duas escolas públicas.