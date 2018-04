Cide pode minimizar impacto do dólar na gasolina, diz Sindicom O Sindicato Nacional das Empresa Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) não teme risco de uma intervenção oficial, caso a Petrobrás resolva repassar a valorização cambial para o preço da gasolina. O temor era de que o segmento de combustíveis automotivos passasse pela mesma situação das distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP). O Sindicom considera que a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), imposto criado para equalizar a tributação de combustíveis produzidos no País e importados, sirva como um "colchão". Ou seja, poderá minimizar eventuais altas mais acentuadas dos preços dos combustíveis, evitando medidas drásticas do governo. "O governo federal poderá utilizar a Cide para reduzir a volatilidade", diz Paulo Borgerth, vice-presidente do Sindicom. De acordo com os números do sindicato das distribuidoras, tomando-se como base um preço de R$ 1,70 cobrado por litro de gasolina, R$ 0,30 são pagos em Cide ao longo da cadeia da comercialização dos combustíveis. "O governo poderá reduzir a cobrança da Cide temporariamente, até que a valorização do dólar perca o ímpeto", acrescentou. Precedente A decisão do governo federal de criar mecanismos de controle de preços para o GLP foi tratada por alguns especialistas como um precedente perigoso no regime de mercado aberto, instituído no setor de petróleo desde o início deste ano. Seguindo uma estratégia comercial desenhada para a atuação no mercado livre, a Petrobras vem atrelando os preços dos combustíveis cobrados em suas refinarias a cotações internacionais do produto. Na última sexta-feira, o diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da Petrobras, João Nogueira Batista, disse, em apresentação dos resultados da companhia no segundo trimestre, realizada na Bovespa, que a empresa espera uma estabilização no câmbio para fazer o repasse aos preços dos combustíveis.