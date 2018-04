Amazon, CIEE e Facebook abrem vagas de estágio

A Cremer, empresa brasileira de produtos para as áreas de primeiros socorros, cirurgias e higiene, abriu seu programa de trainee. Estudantes de qualquer área de formação que estejam cursando o último semestre de graduação ou tem formação prevista até dezembro deste ano podem participar. Além disso, a empresa também exige disponibilidade para viagens e mudança para outras cidades do Brasil. As vagas incluem, além do salário, benefícios como plano odontológico e de saúde, vale refeição e transporte e plano de previdência privada. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e podem ser feitas neste site.

Já o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com mais de 6 mil vagas de estágio abertas em todo o Brasil nas áreas de Direito, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Psicologia, Educação Física, Engenharias, Tecnologia da Informação e técnico em Administração. Para conferir os detalhes de cada oportunidade, basta acessar o site.

A gigante americana Amazon também tem vagas de estágio. São 14 vagas em São Paulo com bolsa-auxílio de R$ 1,9 mil para estudantes que estejam cursando a partir do segundo ano dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Economia, Comunicação, Engenharia, Ciências da Computação, Marketing e áreas semelhantes. Inscrições pelo site.

Outra empresa famosa que está procurando por estagiários é o Facebook. Até o dia 4 de setembro, candidatos interessados em trabalhar na área de vendas e com previsão de conclusão do curso até dezembro de 2018 nas áreas de Administração, Publicidade e Propaganda, Engenharias e Economia podem preencher a inscrição pelo site.

Estudantes e recém-formados das cidades de Paulínia (SP) e Mogi Guaçu (SP) podem candidatar-se a vagas de estágio na International Paper, do ramo de papel, celulose e embalagens até o dia 4 de setembro. A companhia oferece um total de 28 vagas de estágio e trainee. Para mais detalhes e inscrições, basta acessar o site.