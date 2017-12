Cigna oferece seguro para câncer feminino As mulheres que querem prevenir-se e ter maior proteção em caso de diagnosticarem câncer de mama ou do aparelho reprodutivo (colo de útero, útero, trompa e ovários) têm uma nova opção no mercado. Por conta do elevado índice de câncer feminino no Brasil, a Cigna lançou o seguro Proteção Mais. Há dois planos para quem quiser contratar a apólice. Pelo plano A, ao diagnosticar a doença, a contratante vai receber R$ 100 mil para usar da maneira que quiser, para o tratamento ou não. "Caso a paciente venha a falecer em decorrência do câncer, a família receberá mais uma indenização de R$ 100 mil, completando uma importância total de R$ 200 mil", afirma o presidente da Cigna Seguradora, Salvador da Cunha. Pelo plano B, os valores caem para R$ 50 mil, ou seja, uma indenização total de R$ 100 mil. O presidente da companhia afirma ainda que é importante ressaltar que, para o recebimento do valor a que tem direito, não há a necessidade de a titular da apólice estar hospitalizada. "Além disso, a Cigna paga a quantia segurada em dinheiro diretamente ao cliente ou beneficiário", explica. Condições Para adquirir o seguro, é preciso preencher alguns requisitos exigidos pela Cigna, como ter idade entre 18 e 64 anos, nunca ter sido diagnosticada com câncer e não ter nenhum familiar direto - mãe ou irmã - com antecedentes da doença. Essas questões deverão ser respondidas pela contratante no momento da aquisição do produto, por meio de uma declaração de saúde que será de sua total responsabilidade. A partir de R$ 15,75 por mês, é possível adquirir o Proteção Mais. Esse valor, porém, vale somente para as mulheres com até 34 anos de idade que optarem pela cobertura de R$ 100 mil (plano B). Para as mulheres com idade de 35 a 44 anos, o valor salta para R$ 29,12; de 45 a 54 anos, R$ 75,76; e de 55 a 64 anos, R$ 194,62. Quem optar pelo plano A vai desembolsar uma quantia mensal mais elevada. A contratante de até 34 anos vai arcar com mensalidade no valor de R$ 31,50; a de 35 a 44 anos, R$ 58,25; de 45 a 54 anos, R$ 151,51; e a de 55 a 64 anos, R$ 389,25. O Proteção Mais pode ser obtido pelo telefone 0800-7077078.