Cinco fundos mantêm nota A em 2000 Um estudo do Ibmec Business School mostrou que, no ano passado, cinco fundos de ações tiveram nota "A" em nove dos 12 meses, a melhor performance do período. O rating é elaborado com exclusividade para a Agência Estado e considera prêmio e nível de oscilação das carteiras. Os produtos selecionados foram o IP Participações, Boston Small Cap Valuation, Icatu Institucional, Matrix Ações e Título. Mauro Cunha, sócio da Investidor Profissional (IP) e membro da equipe de gestão do IP Participações, disse que o produto seleciona empresas com fundamentos consolidados, líderes de mercado e com bom relacionamento com os acionistas. Ele revelou que, hoje, as ações da Saraiva Livreiros têm a maior participação no portfólio do IP, seguidas de Brasil Telecom e Souza Cruz. Para o BankBoston, a escolha por companhias mais sensíveis à melhora no cenário macroeconômico garantiu uma boa performance ao fundo Small Cap Valuation em 2000. A avaliação é de Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Segundo ele, o produto registrou um ganho de 23,9% no ano passado, contra uma performance negativa de 10,7% da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Atualmente, disse, as principais posições são Tele Centro Oeste Celular (TCO) e Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) Celular.