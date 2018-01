Cinco operadoras terão reajuste máximo em chamada Cinco das 31 empresas de telefonia fixa terão a maior faixa de reajuste autorizado hoje pela Anatel, de 10,1%, para as chamadas locais feitas de um telefone fixo para um celular. O maior reajuste atingirá os clientes da Teleceará, Telpa, Telpe, Telepisa e Telern. Outras sete concessionárias terão os custos da chamada reajustados em 9,9%. São elas a Telesp, Ceterp, CTBC, Telest, Telebahia, Telergipe e Telasa. As demais concessionárias terão reajuste de 9,5%. As chamadas de longa distância serão reajustadas em 7,5% para todas as concessionárias.