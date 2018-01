Cinco países latinos crescem mais de 7% em 2006 As economias de Argentina, Cuba, Peru, Uruguai e Venezuela cresceram este ano acima dos 7%, segundo o informe "Visão e Perspectivas da Economia Internacional e Regional", da Associação Latino-americana de Integração (Aladi). O estudo, publicado na edição deste sábado do jornal uruguaio El Observador, indicou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos outros países crescerá em média entre 4% e 6%. O organismo reconheceu que o cenário internacional impulsionou a região, mas advertiu que em 2007 o impacto externo será "menos favorável que o atual". De todo modo, estimou que as economias dos países da região continuarão melhorando e prevê que o conjunto dos sócios da Aladi terá um crescimento de 4,3%. Destacou ainda que as exportações globais dos países da área terminarão 2006 em 630 bilhões de dólares, o que representa 5,2% do comércio mundial.