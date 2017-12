Cinemark expande sistema de venda remota Depois de revolucionar a estrutura da rede de exibição de filmes no Brasil, trazendo para cá o formato multiplex, a rede norte-americana de cinemas Cinemark está agora desbravando novo terreno: o acesso remoto aos ingressos. A venda pela Internet já está consolidada em 13 complexos da empresa no Brasil, no sistema da ingressos.com, do qual participam também outras companhias. Hoje, 5% da receita de bilheteria do Cinemark nestes locais vem da web. Agora, a empresa está investindo em ATMs (terminais de auto-atendimento) em que o usuário escolhe o filme, a sessão, paga com cartão de débito e recebe o ingresso impresso. É uma operação que leva cerca de 1 minuto, caso o usuário não "navegue" para outras áreas. O projeto piloto foi instalado há cerca de dois meses no Shopping Market Place em São Paulo, em parceria com a Visa. Nesta fase experimental, o equipamento está posicionado em frente à bilheteria. Ali é possível comprar ingressos com antecedência de até uma semana, porém apenas para os cinemas do local. A Cinemark pretende instalar 30 ATMs na primeira fase. A intenção é posicionar os ATMS em locais de grande fluxo de pessoas para aliviar as filas das bilheterias e facilitar o acesso do usuário, que não precisa ir até o cinema para comprar o ingresso cas o vá pegar a sessão mais tarde ou até em outro dia. Está em cogitação também sua colocação em prédios de escritórios e outros estabelecimentos comerciais.