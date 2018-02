Cingapura registra primeiro acidente com Airbus A380

Efe O Airbus A380 da Singapore Airlines sofreu danos superficiais ao deslizar na grama no primeiro acidente com o maior avião de passageiros do mundo desde que entrou em serviço, em outubro, anunciou nesta sexta-feira, 11, a companhia aérea. O avião se preparava para decolar de Cingapura para Sydney na noite de quinta transportando 446 passageiros, que tiveram de desembarcar. Ninguém ficou ferido, segundo a Singapore Airlines. "O estrago é muito limitado, superficial, possivelmente restrito aos pneus, mas nada na estrutura da nave", disse Stephen Forshaw, porta-voz da companhia aérea. O avião deslizou na grama depois que houve uma falha no caminhão que o rebocava, desconectando-se do avião. Os motores da aeronave não estavam funcionando no momento. O A380 saiu da pista e entrou numa área gramada. A Singapore Airlines é o primeiro cliente do Airbus A380 e possui apenas um deles em serviço, que faz vôos diários entre Cingapura e Sydney, na Austrália. "Os engenheiros ainda estão inspecionando o avião. Estão sendo muito cuidadosos porque é a primeira vez que algo acontece e todos querem ter certeza de que tudo está bem", disse Forshaw.