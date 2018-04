Cingapura tem menores custos de investimentos, avalia KPMG Estudo divulgado hoje pela consultoria KPMG, que analisou os custos de investimentos em 128 cidades de nove países industrializados da América do Norte, da Europa e do Sudeste Asiático, constatou que Cingapura apresenta os melhores resultados, com 22,3% de vantagem sobre os Estados Unidos, que serviu de base para o cálculo. "Por ser emergente, o país está apresentando os melhores indicadores de custo de investimento para atrair empresas", disse a gerente sênior de Risk Advisory Services da KPMG Brasil, Severine Trinh. Na seqüência, estão o Canadá, com 5,5%; a França, 4,4%; a Holanda, 4,3%; a Itália, 2,2%; e o Reino Unido, 1,9%. O Japão e a Alemanha apresentaram porcentuais abaixo dos Estados Unidos, fechando em -6,9% e -7,4%, respectivamente. "O Japão apresenta custos altos por pagar maiores salários, já na Alemanha os custos sociais da unificação do País ainda pesam", afirmou Trinh. Segundo ela, a pesquisa levou em consideração 27 componentes de custos como mão-de-obra, transportes, impostos e facilidades. "O estudo dá uma base de informação para as empresas que querem investir em alguns destes países, apresentando componentes importantes para decisão de investimento como salários, benefícios, impostos, mas também o custo e a qualidade de vida." No item de custos trabalhistas, Cingapura leva vantagem, seguido do Canadá e da Itália. "Os salários de Cingapura são os mais baixos em todas as categorias", disse. Nos custos de transportes, a Holanda, seguida de Cingapura e do Reino Unido, leva vantagem de investimento. Em energia elétrica, o Canadá, a França e o Reino Unido são os primeiros. No fornecimento de gás natural, a Holanda, o Reino Unido e a França são os destaques. Já em telecomunicações, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos têm os melhores custos. "O governo tem que justificar porque os custos de energia ou de infra-estrutura são mais caros naquele país do que outro. Isso não é um elemento para decisão, mas ajuda na análise do investimento." Entre as grandes cidade, os custos mais competitivos de investimentos estão, por ordem, em Cingapura (Cingapura), Toronto (Canadá), Amsterdã (Holanda), Turin (Itália), Chicago (EUA), Paris (França), Yokohama (Japão), Londres (Inglaterra), Frankfurt (Alemanha) e Nova York (EUA). Já nas cidades de médio porte, os destaques são Montreal (Canadá), Lyon (França), Atlanta (EUA), Nápoles (Itália), Vancouver (Canadá), Nottinghan (Inglaterra), Manchester (Inglaterra), Dallas (EUA), Fukuoka (Japão) e Darmstadt (Alemanha). Japão ganhou competitividade A pesquisa da KPMG ainda comparou os resultados obtidos em 2006 com os do último estudo, de 2004. Nesse período o Japão ganhou competitividade, apesar de se manter nas últimas colocações. Já a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda, a França e a Itália melhoraram seus resultados em relação aos EUA. O levantamento também revela que o Reino Unido manteve custos menores em relação aos Estados Unidos, e que o Canadá sustentou sua posição no topo do ranking entre os países do G7, mas com uma redução na margem.