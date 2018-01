Cirio confirma intenção de vender a Bombril A Bombril divulgou fato relevante ao mercado informando que sua controladora, a italiana Cirio Finanziaria S.p.A. divulgou comunicado no dia 13 de novembro a respeito de um plano de reestruturação industrial e financeira com instituições credoras do Grupo Cirio na Europa. A empresa confirmou que está sendo estudada a venda de ativos considerados não estratégicos para o grupo, dentre eles, a participação indireta na Bombril, a participação na Societá Sportiva Lazio S.p.A.e na sociedade Del Monte Pacific Limited. A Cirio declarou ainda que, até o momento, não existem quaisquer negociações sobre a venda da participação na Bombril. Segundo a companhia, as propostas de alienação de participações societárias previstas no projeto de reestruturação não interferem nas atividades operacionais da Bombril e de suas controladas brasileiras.