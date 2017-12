Ciro diz que Petrobras não quer construir refinaria O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, fez uma dura crítica à Petrobras, ao dizer que, enquanto diversos Estados fazem campanha pela construção de uma refinaria de petróleo, "a Petrobras pura e simplesmente não quer fazer". Ciro Gomes disse que os que acreditam na construção da nova refinaria estão sendo "feitos de bobos". O ministro acabou de fazer um pronunciamento no seminário Infra-estrutura logística como fator de desenvolvimento na sede da Fecomércio, no Rio de Janeiro. O ministro disse que o País tem tido o pior desempenho de crescimento econômico dos últimos cinqüenta anos e comentou: "O empresariado empreendedor é vítima e algoz ao mesmo tempo do que está acontecendo no Brasil."