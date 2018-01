Cirurgia plástica oferece riscos e benefícios A cirurgia plástica está se tornando popular no Brasil. Diversas pessoas estão procurando médicos desta especialidade da medicina para obter resultados estéticos de corpos perfeitos. Porém, especialistas avisam que as pessoas devem estar cientes sobre os riscos e eventuais resultados inesperados do procedimento. A palavra plástica vem do grego "plastikos", que significa moldar, dar forma. Cirurgia plástica significa dar nova forma aos tecidos do corpo humano. A cirurgia plástica é uma especialidade médica que reúne uma série de procedimentos para reparação de defeitos e imperfeições congênitas ou adquiridas por doença ou acidente para melhorar a aparência do corpo humano. O primeiro passo para quem pretende realizar uma cirurgia plástica é encontrar um cirurgião qualificado. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC), Luiz Carlos Garcia, aconselha as pessoas que procuram um cirurgião a pesquisar o currículo do especialista. "O paciente deve procurar um cirurgião registrado no Conselho Federal de Medicina e com título oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica", recomenda. Para receber o título oficial da SBPC, o cirurgião deve ser formado em medicina, depois fazer dois anos de residência em cirurgia geral e três anos de especialização em cirurgia plástica. Depois da especialização, ele faz um exame promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, se passar, recebe o título de oficial de especialista em cirurgia plástica. "O currículo do cirurgião é muito importante na hora da escolha. Um especialista qualificado é sinal de maior segurança na hora da intervenção cirúrgica", avisa o presidente da SBPC. O interessado em realizar uma cirurgia plástica pode ligar para a sede central da SBPC no telefone (0xx11) 3826-1499 para verificar se o cirurgião é associado à instituição e se possui o título oficial. Outra fonte importante para encontrar um bom cirurgião plástico é a indicação de amigos, parentes, médicos, enfermeiros ou especialistas recomendados por hospitais e planos de saúde. "A pessoa pode contar com o auxílio de um médico da família ou recomendação de parentes, por exemplo, para encontrar um profissional experiente", explica Luiz Carlos. Fuja dos milagreiros O chefe da área de cirurgia plástica do setor de queimados do Hospital das Clínicas de São Paulo, Carlos Fontana, recomenda aos interessados em realizar uma cirurgia plástica, fugir dos "milagreiros", "mágicos" e das propagandas enganosas. "O médico que promete milagres não é um bom especialista. A cirurgia plástica é uma especialidade criada para reparar defeitos e não transformar pessoas em modelos e artistas", explica. Carlos Fontana. Fontana ressalta que a pessoa que pretende fazer um operação plástica precisa estar ciente dos riscos da cirurgia e de possíveis resultados inesperados. "Como qualquer outra cirurgia, o paciente corre riscos de anestesia. A cirurgia plástica é uma especialidade em que o paciente pode não obter o resultado esperado", explica. Ele afirma que diversos pacientes procuram a cirurgia plástica em busca do corpo perfeito, mas nem sempre é possível realizar certas mudanças no corpo da pessoa. "Antes de realizar a cirurgia, o paciente deve estar ciente dos reais benefícios e riscos da operação", alerta o chefe de cirurgia plástica do setor de queimados do HC. A intervenção cirúrgica é de responsabilidade do médico. O presidente da SBCP afirma que existe uma questão ética entre os médicos qualificados. "Os cirurgiões que possuem uma boa qualificação e experiência só operam os pacientes quando necessário", avisa Luiz Carlos. O chefe da área de cirurgia plástica do setor de queimados do HC de São Paulo diz que aumentou o número de médicos que operam paciente visando o benefício financeiro da cirurgia plástica. "Cuidado com os médicos que operam só por dinheiro", avisa Carlos Fontana. Custo Os especialistas explicam que o preço da cirurgia plástica depende de vários fatores: do gabarito do profissional que vai realizar a cirurgia, do hospital onde o paciente ficará internado, da equipe de anestesistas e da equipe médica, do tipo de operação e do material a ser utilizado na operação. O cirurgião e professor de cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo, Roberto Rudge Ramos, avalia que, apesar de ser difícil especificar o custo de uma operação plástica, o paciente deve desconfiar de médicos que cobram preços muito baixos. "O preço baixo pode estar comprometendo a qualidade da cirurgia e a segurança do paciente. Isso porque o paciente pode não estar sendo operado em um lugar que ofereça as condições necessárias", avisa, Roberto Rudge. Confira no links abaixo os tipos de cirurgia plástica, o aspecto psicológico de se realizar ou não uma operação plástica e os direitos do consumidor ao contratar um procedimento desses.