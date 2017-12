Cisco lucra US$ 874 mi entre novembro/janeiro A Cisco Systems informou que obteve lucro líquido de US$ 874 mi (US$ 0,12 por ação) no trimestre novembro/janeiro, de um lucro de US$ 816 mi (US$ 0,11 por ação) registrado em igual período de novembro de 1999 a janeiro de 2000. Excluindo itens extraordinários, a empresa registrou um lucro pro-forma de US$ 0,18 por ação, resultado que ficou abaixo da previsão dos analistas do First Call/Financial Thomson, que era de US$ 0,19 por ação. As vendas somaram US$ 6,748 bi, de US$ 4,357 bi no trimestre novembro/janeiro do ano anterior. A Cisco Systems divulgou o resultado de seu balanço trimestral após o fechamento da Bolsa de Nova York, onde as ações da empresa fecharam em alta de 3,44%. As informações são da Dow Jones.