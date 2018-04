CIT deve entrar hoje com pedido de concordata A rede de notícias CNBC informou ontem que o grupo de serviços financeiros CIT deve entrar hoje com pedido de concordata depois de o governo dos EUA ter negado ontem um socorro adicional, citando uma fonte próxima à companhia. Em comunicado na noite de quarta-feira, o conselho de diretores do CIT disse estudar alternativas para resolver a situação da companhia, que atua como credora de pequenas e médias empresas.