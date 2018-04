CIT fecha acordo com credores

Diretores do CIT Group aprovaram um acordo com seus credores para receber um financiamento de emergência de US$ 3 bilhões. O empréstimo mantém o grupo que financia pequenas e médias empresas nos Estados Unidos fora do risco de pedir concordata, informaram ontem fontes próximas da negociação à agência Reuters. Na quarta-feira passada, o governo americano negou a liberação de novo pacote de ajuda ao CIT Group. "Mesmo em períodos de dificuldades financeiras, acreditamos que há um limiar muito elevado para o extraordinário apoio governamental para empresas específicas", justificou a porta-voz do Departamento do Tesouro, Meg Reilly, em Washington, na ocasião. A entidade já havia recebido uma injeção de US$ 2,3 bilhões de dinheiro público em dezembro do ano passado, pelo Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês). Desde a negativa do governo americano, o conselho de diretores do grupo financeiro estuda alternativas para resolver a situação da companhia. O risco de concordada era considerado alto. O crédito emergencial foi aprovado no domingo e divulgado apenas ontem. O grupo de credores que aprovaram o empréstimo inclui o fundo Pacific Investment Management, uma divisão da Allianz, entre outros grandes investidores. A injeção de recursos deve dar mais tempo para que o grupo financeiro possa reestruturar suas dívidas e manter as operações diárias de milhares de empresas. Mas alguns analistas creem que o acordo só adia a concordata. "O acordo é negativo para os detentores de bônus porque não resolve o problema de fundos e se apoia em mais dívida", analisou o CreditSights. O porta-voz do CIT, Curt Ritter, não quis comentar o assunto. Segundo comunicados já publicados pela empresa, o CIT paga juros de 10 pontos porcentuais sobre a taxa interbancária de Londres há três meses, o equivalente a 10,5% anuais. O plano de financiamento de US$ 3 bilhões é garantido pelo restante de ativos não securitizados da instituição financeira, estimados em mais de US$ 10 bilhões. O empréstimo emergencial poderá permitir ao CIT Group que honre no próximo mês com um pagamento de U$ 1 bilhão em dívidas. A expectativa é que o grupo volte a financiar dentro de dois anos e meio, disseram fontes próximas ao assunto. BOLSAS A notícia colaborou para que os principais índices do mercado de ações dos EUA fechassem em alta ontem. As ações subiram 78,57%, para US$ 1,25. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subiu 1,19%. Essa foi a sexta alta consecutiva do índice, algo que não era visto há dois anos. A bolsa eletrônica Nasdaq avançou 1,2% e alcançou a marca de nove sessões consecutivas de alta - série mais longa desde julho de 1998. E o S&P 500 subiu 1,14% e bateu novo recorde de fechamento para este ano. AGÊNCIAS INTERNACIONAIS