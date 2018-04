CIT negocia com JPMorgan e G. Sachs crédito de até US$ 3 bi

O CIT Group, instituição financeira norte-americana especializada em crédito para pequenas e médias empresas, está em negociações para receber entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões em financiamento de curto prazo do JPMorgan Chase e do Goldman Sachs, informou a agência Reuters, citando uma fonte próxima do assunto.

O grupo enfrenta risco iminente de concordata depois de não ter conseguido obter um empréstimo emergencial do governo dos EUA. Citando fontes, o Wall Street Journal informou que os portadores de bônus do CIT discutiram trocar US$ 5 bilhões em dívida por ações na quinta-feira.

As ações do CIT disparavam 95,73% na Bolsa de Valores de Nova York pouco antes das 14h (de Brasília). As informações são da Dow Jones.