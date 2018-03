Citadel, terceira maior rádio dos EUA, pede concordata A Citadel Broadcasting, terceira maior rádio dos Estados Unidos, pediu concordata hoje numa tentativa de reestruturar sua dívida em meio à queda das receitas com anúncios. De acordo com documentos enviados a uma Corte de Falências em Nova York, a Citadel declarou ativos totais de US$ 1,4 bilhão e dívidas de US$ 2,46 bilhões, em números de 30 de outubro. A empresa opera 224 estações de rádio em todos os principais mercados do país.