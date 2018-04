Citi anunciará acordo com governo na 2ª ou na 3ª

O Citigroup irá anunciar um acordo com o governo norte-americano ainda nesta segunda-feira ou na terça-feira, 23, reportou a rede CNBC. Mais cedo, fontes informaram que o banco e o governo estariam discutindo um aumento da participação do governo na instituição. Veja também: UE quer maior regulação financeira e reforço de US$ 500 bilhões no FMI Governo dos EUA pode aumentar fatia no Citi O Citigroup, terceiro maior banco dos Estados Unidos, deve ter uma maior participação do governo. A ideia do governo é converter um pedaço considerável dos US$ 45 bilhões em ações preferenciais que comprou no ano passado, aumentando assim a sua participação em cerca de 40%. Depois de caírem cerca de US$ 2 na sexta-feira, as ações do Citigroup subiram mais de 20%após o anúncio das conversações. Mas os investidores temem que as perdas decorrentes de cartões de crédito, países emergentes e ativos podres possam afundar os esforços do presidente-executivo do banco, Vikram Pandit, para retomar o ritmo fiscal do Citigroup. Os analistas não acreditam que o Citigroup seja rentável nem em 2009 nem em 2010. A Casa Branca, contudo, afirmou nesta segunda-feira que a melhor estrutura para o sistema bancário ainda é a propriedade privada com regulação governamental. "O presidente acredita que um sistema bancário privado, regulado pelo governo federal, ainda é a melhor maneira de seguir", disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs. Ele acrescentou que não falaria sobre bancos específicos.