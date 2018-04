Citi faz esclarecimentos sobre SPB a cotistas O Citigroup Asset Management promoveu durante esta semana assembléias para discutir com os cotistas de seus fundos de investimento as principais mudanças com o início da implantação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), a partir do dia 22 de abril. "Por enquanto, não há nenhuma mudança. Mas decidimos realizar estas reuniões apenas para explicar o que pode acontecer. Foi uma medida preventiva", afirma o diretor de distribuição de mercados varejo da instituição, José Eduardo Brigagão. As assembléias começaram na segunda-feira e a última será realizada amanhã. De fato, o novo SPB não traz alterações para os fundos de investimento. Porém, dentro das novas regras, a compensação de valores por meio de cheques e Documentos de Ordem de Crédito (DOCs) poderá acarretar custos para os bancos a partir de agosto. "É este o esclarecimento que estamos passando aos investidores. Hoje não há nenhuma mudança, mas poderá haver, dado que este custo será repassado aos cotistas que fizerem este tipo de operação para aplicações e resgates nos fundos", declara Brigagão. O diretor afirma que a grande maioria das movimentações nos fundos da Citigroup Asset Management é feita por meio da conta-corrente do investidor. Nestes casos, não há uso de cheque ou DOC e a operação é realizada automaticamente na conta-corrente do investidor, sem necessidade de compensação dos valores. "Para estes investidores não haverá nenhum custo adicional", declara. Segundo ele, ainda não é possível dizer qual será o custo repassado aos cotistas que usarem cheques e DOCs, pois o Banco Central (BC) ainda não definiu o custo destas transações. Em relação a possíveis mudanças no regulamento das carteiras, Brigagão esclarece que as informações já estão disponíveis nas agências do banco para as carteiras regulamentadas pelo Banco Central - renda fixa e cambial. Já os cotistas de carteiras regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - renda variável - receberão as informações por meio de correspondência. Veja mais informações sobre o novo SPB nos links abaixo.