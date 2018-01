Citi: fundos para pessoa física pelo banco1.net A Citigroup Asset Management, unidade de administração de recursos do banco Citibank anunciou agora há pouco sua primeira parceria na área de investimentos para a distribuição dos seus produtos. O banco 1.net (controlado pelo Unibanco) será o primeiro banco além do Citibank a distribuir fundos de investimento administrados pelo Citigroup Asset Management. O diretor executivo de distribuição do Citigroup Asset Management, Glenn Johnston, afirma que essa parceria é a primeira que a empresa deve anunciar nos próximos meses. Segundo ele, a utilização de terceiros na distribuição de fundos tem por objetivo atingir mais rapidamente investidores pessoas físicas. O banco 1.net é o primeiro banco virtual no mercado brasileiro e movimenta mais de R$ 150 milhões em recursos de terceiros, distribuindo 40 fundos de 10 administradores de recursos. A Citigroup Asset Management definiu um mercado alvo de distribuidores potenciais e é a única empresa a receber dentre os gestores avaliados o melhor rating da Standard & Poor´s e da Moody´s. O banco 1.net distribuirá os fundos Citigroup Asset Management tanto pela Internet como por venda "ativa" através dos business e center. A Citigroup Asset Management criou especialmente para os clientes do banco 1.net cinco fundos, sendo dois DI´s, dois fundos de renda-fixa e um fundo balanceado.