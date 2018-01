Citi oferece fundos de administradoras parceiras O Citibank vai distribuir fundos de investimentos de outras administradoras de recursos. O objetivo da instituição é aumentar o número de carteiras com composição diversificada. "Isso vai permitir ao investidor encontrar o fundo de investimento que mais se aproxima de seus objetivos financeiros", afirma o diretor de Investimentos do Consumer Bank do Citibank, Julius Buchenrode. A instituição já fechou parceria com a Pactual Asset Management, JP Morgan e Liberal Asset Management e vai oferecer sete novas carteiras aos clientes com renda mínima mensal acima de R$ 5 mil. Entre os novos fundos, há opções em renda fixa, fundos multicarteira e balanceados. Segundo Buchenrode, o Citibank estuda incluir os fundos de ações entre as opções disponíveis. Os fundos de investimentos das administradoras parceiras serão oferecidos em toda a rede de agências do banco. O Citibank conta atualmente com mais de 380 mil clientes, sendo que 15% deles têm patrimônio acima de US$ 100 mil. A partir do próximo ano, os clientes da instituição também terão a possibilidade de realizar suas aplicações em um portal de investimentos que será lançado pelo banco. Citibank investe em treinamento Desde o final do ano passado, o Citibank vem treinando seus gerentes e consultores em uma escola de investimentos. Já foram treinados 12 grupos de 25 profissionais. "Trata-se do primeiro segmento da universidade de investimento, um projeto maior que deve ser lançado em breve pela instituição", afirma o diretor do Citibank.