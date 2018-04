Citi pagou US$ 5,3 bi de bônus com ajuda oficial

O Citigroup completou ontem a troca de títulos de US$ 60 bilhões que tornou o governo dos Estados Unidos seu maior acionista, com um terço das ações. Porém, no mesmo dia, relatório do procurador-geral de Nova York, Andrew Cuomo, revela que o grupo financeiro pagou US$ 5,3 bilhões em bônus a seus executivos no ano passado, apesar de ter precisado receber assistência financeira pública para salvar suas contas. O documento do procurador-geral detalha as quantidades desembolsadas em 2008 para os nove grandes bancos americanos que receberam grandes somas em empréstimos do programa de assistência elaborado por Washington para resgatar o sistema financeiro. Apesar de perder US$ 18,7 bilhões em 2008, o Citigroup premiou 738 empregados com um bônus de pelo menos US$ 1 milhão e um de pelo menos US$ 3 milhões a outros 124 altos executivos, segundo o relatório. Ao mesmo tempo em que pagava essas gratificações, o grupo recebia US$ 45 bilhões em fundos e garantias públicas para protegê-lo da vulnerabilidade dos chamados títulos podres, destaca o documento. O relatório também revela que o banco de investimento Merrill Lynch, adquirido pelo Bank of America no ano passado para evitar sua quebra, pagou US$ 3,6 bilhões em bonificações. Como disse que o desembolso dessas compensações durante os meses em que Wall Street esteve à beira da quebra, desmente o argumento de que os bônus são uma forma de remunerar o bom trabalho. Ontem o Citi informou que todos os US$ 20,3 bilhões em ações preferenciais e títulos híbridos de ações e dívida detidos publicamente foram trocados na oferta por ações ordinárias, enquanto o governo trocou cerca de US$ 39,5 bilhões de ações preferenciais por novos títulos. O Citigroup está emitindo 5,83 bilhões de ações ordinárias para os participantes públicos, diluindo as ações em circulação em cerca de 50%. O banco informou que seu capital ordinário tangível aumentará cerca de US$ 60 bilhões com a troca de títulos.