Citi passa para lucro de US$ 4,3 bi no 2º tri com ganho

O banco norte-americano Citigroup obteve lucro líquido de US$ 4,28 bilhões no segundo trimestre deste ano, ou US$ 0,49 por ação, saindo do prejuízo líquido de US$ 2,5 bilhões (US$ 0,55 por ação) registrado em igual período do ano passado. O resultado foi ajudado por um ganho depois de impostos de US$ 6,7 bilhões relacionado à combinação de suas operações de corretagem Smith Barney com as do Morgan Stanley. Esse ganho também ajudou a receita a disparar 71% entre os períodos, atingindo US$ 29,97 bilhões.

Analistas previam prejuízo de US$ 0,26 por ação e receita de US$ 22,4 bilhões, mas essas estimativas não incluem o ganho extraordinário com o Smith Barney. O Citigroup não apresentou resultados excluindo o ganho.

A Citicorp, que reúne operações de banco de investimento, comercial e de varejo do grupo, viu sua receita cair 11%, para US$ 14,96 bilhões; o lucro diminuiu também 11% e somou US$ 3,06 bilhões. O Citi afirmou que os resultados foram prejudicados pelo impacto cambial e por perdas maiores com crédito na América do Norte. A receita com banco de investimento diminuiu 13%.

Com o balanço de hoje, os investidores têm a oportunidade de olhar pela primeira vez a nova forma do Citi, que recentemente separou seus ativos e unidades de pior qualidade na subsidiária Citi Holdings. Essa divisão inclui marcas de finanças ao consumidor que não geram depósitos, além de créditos e títulos "tóxicos".

Os depósitos do Citi aumentaram 6% durante o trimestre e os custos operacionais caíram 21%, à medida que o banco continua alinhando suas operações. A quantidade de funcionários caiu em 30 mil, ou 9,7%, durante o segundo trimestre deste ano. As informações são da Dow Jones.