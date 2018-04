Citi vai cortar equipe na Itália pela metade, para 500 pessoas

O banco norte-americano Citigroup vai reduzir sua força de trabalho na Itália de mil para 500 funcionários até o final do ano e poderá vender sua unidade de private banking no país para o Banco Santander, informou nesta terça-feira, 7, o jornal Il Sole 24 Ore.

O jornal citou uma entrevista com o executivo-chefe do banco para o Oriente Médio, África e Europa, Willams Mills, que está na Itália para discutir as mudanças na estrutura do grupo. O Citigroup deve ficar apenas com suas operações para corporações e de banco de investimento, segundo a agência Dow Jones.

O diretor do grupo na Itália, Giuliano Malacarne, deve deixar o banco, diz o jornal.