CitiAuto oferece seguros de carro pela Internet A Citibank Corretora de Seguros em parceria com a Webmotors, empresa de Internet no meio automotivo, lança hoje mais um serviço na Internet. A Citibank Seguros estará presente em duas páginas exclusivas no site da Webmotors, e também através de banners em outras páginas com links diretos para informações, cotação e compra de seguro de veículos. O lançamento do site do Citibank Seguros ocorreu em junho deste ano e oferece aos consumidores acesso a todos os produtos comercializados pela empresa pela Internet.