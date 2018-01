Citibank adquire participação em banco da China O Citigroup informou que comprou uma participação minoritária no Shanghai Pudong Development Bank. O banco chinês disse que a transação tem aprovação regulatorial e vai permitir aumentar sua competitividade doméstica e expandir seus negócios. O comunicado da instituição não contém detalhes financeiros. O Pudong Development Bank tem mais de 250 agências na China e cerca de 6,1 mil empregados. A expansão dos bancos estrangeiros no país reflete o desejo dessas instituições de entrar num mercado com mais de US$ 1 trilhão em depósitos. Os bancos, entretanto, enfrentam limitações por causa da dura regulamentação governamental. Alguns analistas acreditam que os investimentos minoritários, especialmente por parte do Citibank e HSBC, sejam um indício de que eles vão adquirir total controle dos bancos locais quando o mercado bancário chinês for completamente liberalizado no final de 2006.