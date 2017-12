Citibank confirma processo de "realinhamento de pessoal" O Citibank confirmou à Agência Estado que está realizando um processo de "realinhamento interno de pessoal". O número de funcionários demitidos neste processo é próximo de 100. O motivo do realinhamento, explica o banco, está ligado ao maior enfoque que o banco pretende dar a áreas como a financeira, a seguradora e o consumer banking. Considerando os investimentos que devem ser feitos na expansão destas áreas, o banco não descarta que o número de funcionários em alguns meses seja até superior ao do início do ano. Também destaca que este é um movimento que acontece regularmente, que não há a extinção de qualquer área de atuação do banco no Brasil e confirma a importância estratégica do País para o grupo no mundo.